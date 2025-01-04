Более 780 единиц коммунальной техники работало сегодня на дорогах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

«Коммунальными службами организована работа по уборке снега и обработке противогололедными материалами улично-дорожной сети населенных пунктов. Утром на улицы страны вышло работать 784 единицы специальной коммунальной техники: 325 пескоразбрасывателей и солераспределителей, 344 снегоуборочных машины, 115 погрузчиков, машин для вывоза снега и другой техники. Со спецтехникой для обеспечения безопасных условий передвижения в населенных пунктах работает более 3 тыс. работников ЖКХ», — рассказали в министерстве.

По данным ГО «Минское городское жилищное хозяйство», в столице сегодня задействованы 53 единицы техники, 14 единиц средств малой механизации, 1467 работников.

По информации ГО «ЖКХ Минской области», на дорогах региона — 148 единиц специальной коммунальной техники, задействованы 158 работников ЖКХ. Расчищено 2997 км дорог и 61 км пешеходных связей.

На большей части территории Беларуси прошел мокрый снег и снег, переходящие в слабую метель. На отдельных участках дорог отмечается гололедица. Сегодня, 4 января, по стране также прогнозируется выпадение снега, ожидается метель, гололедица. Из-за усиления ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.