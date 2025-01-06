От июльского урагана здесь пострадало 1183 гектар леса, требующих проведения сплошных санитарных рубок. Еще на площади 462 гектара нужно провести уборку захламленности.

На данный момент сплошными санрубками разработано 645,6 га, также осуществлены и все выборочные санрубки, поставленные на учёт в летний период. На помощь буда-кошелёвцам пришли лесоводы 9 лесхозов Витебского ГПЛХО и 5 лесхозов Гомельского ГПЛХО, ждут также подмогу из Минской области. За осенний период на расчищенных площадях 131,6 га проведено лесовосстановление, на весну план ещё 568 га, сообщает телеграм-канал Минлесхоза.

«Ещё раз пересмотреть целесообразность проведения искусственного лесовосстановления на отдельных участках, подверженных длительному подтоплению», — дал поручение Александр Драгун, находясь на делянке, которая ежегодно страдает от подтопления.

Речь об участках, которые больше 50% времени в году находятся под водой. Резонность заходить туда с искусственным лесовосстановлением, чтобы затем списывать культуры по причине вымокания, вызвала большой вопрос у первого замминистра. Ведь речь идет, в том числе, о немалых финансовых вложениях.

Александр Драгун пообещал направить в лесхоз специалистов РУП «Белгослес», чтобы досконально обследовать участки и принять правильное решение с точки зрения государственного подхода.

Также первый замминистра пообщался с работниками Бегомольского лесхоза на предмет организации их труда и быта. Труженики отметили, что работают в достойных условиях, для них организовано централизованное питание. А дома семьи с понимаем относятся к командировкам.