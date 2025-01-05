Наша история о том, как социальные работники Лариса и Сергей Антоновы из аг. Губичи не просто помогают пожилым людям, но и дарят им душевное тепло и внимание.

Сегодня в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник работники социальной защиты, миссия которых – служить тем, кто нуждается в помощи. На вопрос, про кого из работников написать, директор ТЦСОН Оксана Ковалева предложила супружескую пару Антоновых, охарактеризовав их не только как профессионалов своего дела, исполнительных работников, но и добрых и отзывчивых людей.

Первой в семье стать социальным работником приняла решение Лариса Васильевна. Вернее, эту работу, видя общительный характер и добрый нрав женщины, предложили ей в сельисполкоме. Лариса Антонова согласилась и за 20 лет ни разу не пожалела о сделанном выборе. Сегодня под ее патронатом один мужчина и 7 женщин почтенного возраста, среди них 86-летняя жительница п. Гора Татьяна Петровна Торманова. Несмотря на то что каждую неделю к сельчанке приезжают заботливые дети и внуки, все же в силу возраста помощь в быту никогда не бывает лишней.

Лариса Антонова навещает Петровну, так уважительно и уже по-родственному величает соцработник свою подопечную, дважды в неделю. А Татьяна Петровна, зная, что сегодня придет ее Лариса, ожидает у окошка. Дрова принести, полы помыть, купить продукты, приобрести лекарства, оплатить коммунальные платежи – все это входит в обязанности Ларисы Васильевны. Но не только этим ограничивается общение соцработника со своей подопечной: обе женщины признаются, что их отношения уже переросли в разряд родственных: даже сфотографироваться для районки они пожелали только вместе. Татьяна Петровна отмечает, что, если возникает необходимость, может позвонить Ларисе в любое время, даже в выходные дни, и рассчитывать на помощь. Согласитесь, искреннее желание помогать, милосердие и сострадание в наше время дорогого стоят.

Сергей Антонов пришел в профессию немного позже, по совету супруги и ее напарницы Натальи Костуновой. Сначала подменял их отпуска, а потом и вовсе перешел в социальную службу. Время быстротечно: за плечами Сергея Ивановича уже 14 лет, как он спешит на помощь к пожилым односельчанам. У него их сегодня семеро. И, как заверяет Сергей Антонов, в работе социального работника пол не имеет значения: главное – добросовестное отношение к своим обязанностям, доброта, милосердие и уважение по отношению к старшему поколению.

С его мнением полностью солидарна и супруга, называя те качества, которыми, на ее взгляд, должен обладать социальный работник: терпение, открытый и оптимистичный характер, сострадание. Пример тому – совместное решение супругов пригласить в свой дом одну из подопечных Сергея Ивановича: 92-летняя одинокая сельчанка проведет новогодние и рождественские праздники у них, окруженная теплом и семейным уютом. Чем не подарок и внимание пожилому человеку? А то, что Антоновы живут дружно, подтверждает их семейный союз, длящийся уже более 32 лет. В День Победы, 9 мая 1992 года, они сыграли свадьбу и с тех пор идут по жизни вместе. У супругов две взрослые дочери – Екатерина и Наталья, которые стараются почаще приезжать в родительский дом, где их любят и ждут.

Совместный путь у супругов не только в жизни, но и в профессии: у Сергея и Ларисы почти 35 лет общего стажа в социальной службе. По их признанию, к работе они прикипели душой, но больше – к своим подопечным. И, если кто-то из них заболевает или нуждается в поддержке, Антоновы сразу спешат на помощь. Поэтому их труд – это не просто профессия, это образ жизни, пропитанный добротой и искренней заботой о людях.

Наталья ЛОГУНОВА

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