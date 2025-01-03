Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 декабря 2024 г. № 104 внесены изменения в выпуск 25 Единого квалификационного справочника должностей служащих «Должности служащих, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, фармацевтической деятельностью».

1. Введена должность «Помощник по уходу» взамен должности «Сиделка»

2. Из квалификационной характеристики должности «Социальный работник» исключено квалификационное категорирование.

3. Пересмотрены квалификационные требования для должностей «Помощник по уходу», «Социальный работник».

Так, для занятия указанных должностей служащих требуется профессионально-техническое образование по специальности «Оказание социальных услуг» или общее среднее образование и освоение образовательной программы профессиональной подготовки и переподготовки рабочих (служащих).

4. Актуализировано содержание разделов «Должностные обязанности», «Должен знать» квалификационных характеристик указанных должностей служащих в соответствии с законодательством.

На основании части четвертой статьи 19 Трудового кодекса Республики Беларусь условия трудовых договоров в части наименования должности служащего и трудовой функции (должностные инструкции) должны быть приведены в соответствие с законодательством о труде.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

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