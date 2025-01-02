На территории области наблюдается ухудшение погоды, дождь, переходящий в мокрый снег, а минусовая температура ночью приведет к образованию гололедицы.

В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям:

выбирать оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче;

не допускать резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти;

повороты проезжать на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума;

при разгоне прибавлять газ осторожно, особенно на заднеприводном авто;

быть предельно внимательными при проезде закруглений, спусков и подъемов;

особое внимание уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта: из-за частого торможения автомобилей там образуются наледи.

Кроме того, пешеходам необходимо:

обращать внимание на возможное обледенение тротуаров, аккуратно приближаться к краю проезжей части;

проявлять максимум осторожности при пересечении проезжей части.

Госавтоинспекции напоминает: внимательность и осторожность на дороге — залог безопасности. Будьте осторожны!

Сожский Форпост