В период с 8 января по 30 июня текущего года в агрогородке будут проводиться работы по реконструкции электрических сетей 0,4-10Кв.

Работы осуществляет подрядная организация – филиал «Строительно-монтажное управление №3» (СМУ-3) ОАО «Белсельэлектросетьстрой» г.Гомеля.

На время выполнения работ в течение светового дня потребители аг.Губичи будут отключаться от электроэнергии с последующим включением на ночь. Как отметили в районе электрических сетей, данный вид работ необходим для улучшения качества электроэнергии у потребителей, а также для безопасности жизнедеятельности населения.

Администрация РЭС заранее приносит свои извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу РЭС: 144, 4-73-71.