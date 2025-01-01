В Беларуси с 1 января расширились возможности для досрочного использования средств семейного капитала. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что глава государства продлил срок действия программы семейного капитала еще на 5 лет: с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.

С нового года для строительства жилья в многоквартирных домах не потребуется направление от местных органов власти, что ранее было обязательным условием.

Теперь разрешается досрочно использовать средства семейного капитала также на приобретение доли (долей) жилых помещений, если в собственности уже есть доли этих помещений, закрепленные за несколькими членами семьи. Это правило распространяется и на возврат кредита, полученного в порядке рефинансирования для погашения задолженности по ранее заключенному кредитному договору, предусматривающему возведение, реконструкцию или приобретение жилья.

Предоставлена возможность оплачивать обучение средствами семейного капитала не только за текущий и предыдущий учебный год, но и за предстоящий.

Перечень товаров, которые можно приобрести для членов семьи с инвалидностью и нарушениями зрения, дополнен электронными ассистивными устройствами для ориентации, акустическими ассистивными устройствами для навигации и ассистивными устройствами для просмотра (видеосистемами, увеличивающими изображение).

Размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год. Новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2025 года, будет размещен на официальном сайте Минтруда до 31 января 2025 года.