Каждый год Дворец Республики на новогодние праздники становится центром волшебства и праздничной магии. Здесь зажигаются самые яркие огни, воздух наполняется предвкушением сказочного торжества. В этом году Дворец Республики совместно с Театральным проектом «ТриТформаТ» представили на Главной Елочке Страны новогоднюю музыкальную сказку «Волшебный Зязя-Безобразя»!

В рамках самой доброй республиканской акции страны «Елочка желаний» РОО «Патриоты Беларуси» привезли ребят во Дворец Республики на новогоднюю музыкальную сказку. Вчера 126 деток из Гомельской области, в числе которых и воспитанники районного социально-педагогического центра, провели незабываемый день во Дворце Республики. Перед началом мероприятия прошла интерактивная программа с участием персонажей сказки и каждому ребенку в подарок подарили настоящую Волшебную палочку!

Особая благодарность Вере Поляковой, театру «ТриТформаТ», Дворцу Республики, войсковой части 5448 и члену команды Патриотов, на чьих хрупких плечах лежит акция и благотворительный проект «Рядом с нами» — Юлии Казаковой, за организацию такого чудесного и душевного праздника.