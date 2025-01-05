В Министерстве энергетики рассказали, как зимой сохранить дом в тепле и безопасности, сообщает БЕЛТА.

Как только приходят холода, в домах включают отопительное оборудование. Минэнерго призывает граждан помнить о безопасности, так как несоблюдение правил эксплуатации отопительных систем может привести к несчастным случаям.

Прежде всего нужно убедиться, что системы отопления устроены так, чтобы любые изменения в его работе не влияли на циркуляцию теплоносителя. Для котлов с электронной системой управления или с подключенным в систему отопления циркуляционным насосом настоятельно рекомендуется использовать источник бесперебойного питания.

«Отопительное оборудование должно эксплуатироваться строго в соответствии с руководством по эксплуатации. Необходимо постоянно контролировать уровень воды в расширительном бачке и избегать работы системы отопления, если она частично заполнена водой. Не пренебрегайте установкой предохранительных клапанов и групп безопасности котлов. Обеспечьте безопасность, ограничив доступ детей к отопительному оборудованию», — подчеркнули в ведомстве.

Минэнерго напоминает, что соблюдение этих простых правил поможет предотвратить серьезные последствия и сохранить тепло в домах.