Полноценно формировать будущее своей страны можно лишь при условии участия в выборах. Президент является гарантом соблюдения наших прав и свобод.

Выборы — это возможность повлиять на будущее нашей страны, определить каким оно будет для наших детей и внуков. Именно поэтому такая высокая ответственность лежит перед всеми нами в равной степени.

И в наши непростые времена нам нужен сильный лидер — лидер, любящий свою страну и свой народ. Лидер, доказавший на деле преданность своему народу.

✅И уже с 21 января у нас есть возможность отдать свой голос за мир, за наше уверенное развитие и право самим определять свою судьбу. ✅✅✅✅✅✅