Выставка «Моя Беларусь» будет работать ежедневно без выходных до 26 января. Об изменениях в графике сообщили БЕЛТА в РУП «БелЭкспо».

После новогодних праздников в графике работы выставки произошли изменения и теперь она работает ежедневно до 26 января включительно. Обновленная программа мероприятий скоро появится на официальном сайте мероприятия. Для удобства гостей организованы специальные автобусы, которые курсируют от нескольких станций метро.

Выставка «Моя Беларусь» открылась в Минском международном выставочном центре 28 декабря. Она занимает площадь более 30 тыс. кв.м. На этой территории разместились выставочные экспозиции в павильоне и на улице, фуд-корт, зона культурных мероприятий, а также различные локации под общим названием «Моя Беларусь — место силы». Участники выставки могут ознакомиться со множеством интересных проектов, направленных на глубокое знакомство с достижениями страны. В рамках выставки представлены локации «Мы — будущее», «Умный город», «Красивая страна», «Наука и интеллект», «Забота и здоровье», «Спортивная страна», «На страже», «Атомная энергия», «Сельское хозяйство». Особую атмосферу создает зона культурных проектов — площадка, на которой проходят мероприятия абсолютно разного формата от каждого региона страны.