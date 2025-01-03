Трудовой коллектив учреждения без преувеличения буквально вбежал в новый 2025-й год! В спортивных конкурсах и эстафетах сражались пять команд: электрики, механики, администрация, лаборанты и мастера, работники хозяйственной части. На протяжении всего состязания в спортивном зале царили дружеская атмосфера, смех, шум и веселье.

Все этапы проходили в напряженной борьбе, а болельщики и зрители внимательно следили за ходом событий и очень переживали за команды. Участвуя в Дне здоровья, работники не только получили заряд бодрости и хорошего настроения, но и почувствовали себя единой спортивной семьей.

Проведенный праздник еще больше сплотил трудовой коллектив и никого не оставил равнодушным. А убедительную победу одержала команда администрации, поздравляем лидеров!