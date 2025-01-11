В Беларуси продолжается подготовка к выборам Президента Республики Беларусь. Чтобы все избирательные процедуры прошли на высоком организационном уровне, по всей стране с членами участковых избирательных комиссий проходят тренинги.

Один из них состоялся сегодня в райцентре. В аграрно-техническом колледже собрались председатели, заместители председателей и секретари участковых избирательных комиссий Буда-Кошелевского района. Тренинг проходил по утвержденным ЦИК Беларуси методическим материалам, в том числе с использованием учебного видеофильма. Участникам мероприятия разъясняли нормы избирательного законодательства и правильность выполнения избирательных процедур. Были смоделированы и наглядно рассмотрены различного рода внештатные ситуации, которые могут возникнуть как во время работы участковой избирательной комиссии в период досрочного голосования, так и в основной день выборов.

Все полученные знания члены избирательных комиссий смогут применить на практике, что обеспечит эффективность проведения выборов, а также оперативное решение возникающих вопросов.