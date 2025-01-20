В Беларуси в Год благоустройства построят и модернизируют около 3 тыс. км электросетей и более 240 км тепловых сетей. Об этом рассказал министр энергетики Алексей Кушнаренко в ходе встречи с коллективом Мстиславского района электрических сетей филиала «Климовичские электрические сети» предприятия «Могилевэнерго», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

20 января в рамках единого дня информирования Алексей Кушнаренко пообщался с трудовым коллективом и ответил на вопросы.

«Протяженность высоковольтных и распределительных линий электропередачи составляет более 280 тыс. км. Тепловых сетей в однотрубном исполнении — 7,8 тыс. км. В 2025 году мы планируем построить и модернизировать порядка 3 тыс. км электрических сетей, а также свыше 240 км тепловых сетей», — отметил министр.