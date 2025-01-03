Популярную гречневую крупу «Фермер» высшего сорта, произведенную в России, запретили продавать в Беларуси из-за слишком долгой варки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на реестр опасной продукции.

Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Крупа гречневая. Технические условия» по качеству и маркировке в части предоставления достоверной информации о наименовании продукта: наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию.

Эксперты провели испытания и установили, что гречка, которую позиционируют как быстроразваривающуюся, таковой не является: крупа варится 29 минут при норме не более 25.

Речь идет о гречневой крупе производства ООО «Дары полей», выпущенной в Барнауле Алтайского края. Запрет на ввоз и обращение вступит в силу с 11 января.

В декабре по этой же причине под запрет ввоза в Беларусь и продажи в стране попала гречневая быстроразваривающаяся крупа ООО «Вега-инжиниринг». К слову, данное предприятие тоже расположено в Барнауле.