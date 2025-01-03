Первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров зарегистрирован в Беларуси. Об этом пишет medvestnik.by.

Клеточная иммунотерапия в настоящее время активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний. Такой подход является дополнительным к традиционным методам лечения, позволяет снизить токсическое действие химиопрепаратов и повысить эффективность проводимой терапии.

Для оказания медицинской помощи пациентам с использованием клеток создаются биомедицинские клеточные продукты (БМКП).

Недавно в нашей стране был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека. Технология разработана специалистами РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

mlyn.by