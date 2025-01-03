Совет Министров внес изменения в два постановления, регулирующие цены на лекарства. Соответствующий документ появился на Национальном правовом интернет-портале.
Первый документ – постановление правительства от 19 января 2012 года №56. Оно определяет список лекарств белорусского производства, цены на которые регулирует Министерство здравоохранения.
Серьезных изменений постановление №56 не претерпело. В нем лишь уточнили некоторые лекарственные формы выпуска препаратов, а также появился столбец с примерами торговых названий лекарств. Обновленное постановление вступило в силу 2 января 2025 гола.
Более значимые изменения правительство внесло в постановление от 31 октября 2018 года №776 «О регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства». В перечне лекарств, предельные отпускные цены на которые нужно регистрировать, появилось 17 новых позиций:
— азитромицин;
— амоксицилин;
— декскетопрофен;
— диклофенак;
— инозин пранобекс;
— кеторолак;
— ксилометазолин;
— мельдоний;
— оксиметазолин;
— осельтамивир;
— севофлуран;
— фенибут;
— флуконазол;
— холина альфосцерат;
— цетиризин;
— цефтриаксон;
— эналаприл.
Эти дополнения заработают только с 1 марта. Причем, если лекарства из этого списка прошли таможенную проверку и поступили в продажу до указанной даты, обновленное постановление не будет распространяться на формирование их цены.
Напомним, что постановление №776 ввело так называемое референтное ценообразование для лекарств, при котором производители формируют предельные отпускные цены с учетом цен аналогичных препаратов в референтных странах. Из-за начавшейся в 2020 году пандемии ковида эту практику прекратили, однако летом 2023 возобновили.