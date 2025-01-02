В Беларуси изменился порядок предоставления сведений для проведения контроля в отношении товаров, ввозимых в посылках в адрес физических лиц с территории государств — членов Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в пресс-службе ГТК, сведения о таких товарах необходимо предоставлять исключительно в электронном виде через единую автоматизированную систему учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений РУП «Белпочта». Они должны быть переданы до доставки товаров в места проведения контроля.

При регистрации поданной информации в системе учета и хранения данных ей присваивается уникальный регистрационный номер, который необходимо предоставить таможенному органу в месте проведения контроля. Информация о порядке функционирования и подключения пользователей к системе учета и хранения данных размещена на корпоративном интернет-портале РУП «Белпочта».

Подробнее о проведении контроля международных почтовых отправлений и товаров, следующих в адрес физических лиц, ввозимых (ввезенных) в Беларусь с территории государств — членов Евразийского экономического союза, можно узнать на сайте ГТК.