В Беларуси к нормотворчеству подключат искусственный интеллект. Об этом заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс рассказала в новостном эфире «Первого информационного», сообщает БЕЛТА.

«Мы живем в цифровом обществе, которое стремится использовать искусственный интеллект. Поэтому Президент поддержал идею о том, чтобы в разрабатываемую сейчас АИС «Нормотворчество», которая будет внедряться уже в этом году, включался в том числе искусственный интеллект. Эту задачу придется НЦЗПИ выполнить», — отметила Ольга Чуприс.

По ее словам, искусственный интеллект может помочь систематизировать документы, а при разработке нового акта определить, не будет ли дублировать уже изданные документы.

«Он может ответить на вопрос, а надо ли вообще принимать этот акт в том виде, в котором мы планируем его принять, поскольку многие вопросы уже решены, — добавила замглавы Администрации Президента. — Поэтому здесь нам нужно придумать алгоритмы и вопросы, которые мы будем задавать искусственному интеллекту, и дальше с его помощью упрощать наше нормотворчество и повышать качество наших нормативно-правовых актов».