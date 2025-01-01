В Беларуси стартует агитационный этап избирательной кампании, сообщает БЕЛТА.

Предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года. Кандидаты в Президенты Республики Беларусь представят избирателям свои предвыборные программы.

В ЦИК напомнили, что кандидаты в Президенты Республики Беларусь могут осуществлять предвыборную агитацию в определенных избирательным законодательством формах: изготовление и распространение агитационных материалов, проведение массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов и пикетирования), проведение встреч с избирателями, выступления в средствах массовой информации, иные не запрещенные законом формы.

В соответствии с законом нельзя применять агитацию, в которой используется пропаганда войны, призывы к нарушению конституционной целостности нашей страны, оскорбления, клевета в отношении должностных лиц, других кандидатов в Президенты.

Решениями местных исполнительных и распорядительных органов на территории каждого участка для голосования выделены специальные места для размещения агитационных печатных материалов. С данными решениями можно ознакомиться на официальных интернет-сайтах местных исполнительных и распорядительных органов.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. ЦИК зарегистрированы пять кандидатов в Президенты Республики Беларусь: действующий Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.