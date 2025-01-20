На территории Беларуси может появиться шестой известный упавший метеорит, сообщили БЕЛТА в Минском планетарии.

«25 декабря еще на совсем светлом небе три камеры Белорусской метеорной сети зафиксировали суперболид с яркостью близкой к полной Луне. Он пролетел над Минском и выпал в близи Смолевичей в виде метеоритов. Общая масса выпавшего метеоритного вещества оценивается в несколько килограмм», — рассказали в планетарии.

Рассчитана траектория метеора и вероятное поле выпадения метеоритов. Фрагменты, предположительно, упали по линии деревень Рябый Слуп, Присынок, Калюга, Черный Лес, Высокие Ляды. Накануне волонтеры провели первые поиски.

«Жителям этих населенных пунктов просьба обращать внимание на необычные камни разных размеров, которые лежат на поверхности. Метеорит может иметь черную обугленную корку с трещинами и сколами, черную оплавленную матовую поверхность или коричневый ржаво-бурый цвет. Метеорит так же должен притягивать магнит и быть плотным, не рыхлым, — пояснили в столичном планетарии. — Уникальная находка метеорита имеет большое научное значение и может стать шестым известным метеоритом на территории Беларуси».

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