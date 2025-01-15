Указанным документом также вносятся изменения в правила оказания услуг электросвязи

Базовый пакет услуг мобильной связи утвержден в Беларуси. Подробности содержатся в постановлении белорусского правительства №1073 от 31 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В постановлении сказано, что в базовый объем услуг мобильной связи в течение месяца будут входить 200 минут голосового трафика во все сети, два гигабайта передачи данных, 50 смс-сообщений.

Указанным документом также вносятся изменения в правила оказания услуг электросвязи. К примеру, было уточнено, что минимальный срок действия тарифного плана на услуги сотовой подвижной электросвязи составляет два года с момента его установления.

Кроме того, были скорректированы требования к охвату территории Беларуси услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству. Так, охват по технологии LTE должен увеличиться с 94% в 2025 году до 99% в 2030 году. Что касается средней скорости передачи данных по направлению к абоненту в Минске и областных центрах, то она должна быть увеличена с 35 Мбит/с до 70 Мбит/с. Большая часть из новшеств начнет действовать с 1 апреля 2025 года.