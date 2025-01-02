Как сообщили в областном управлении МЧС, во время инцидента в доме находился 15-летний сын хозяина жилого строения. Подросток не пострадал. В результате разрыва котла произошло разрушение наружной стены дома, а также оказалась повреждена внутренняя стена в ванной комнате. Специалисты устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

По предварительной версии, к разрыву котла могло привести нарушение правил эксплуатации отопительного устройства, в частности, не была открыта задвижка циркуляции теплоносителя.

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