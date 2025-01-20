Судом Буда-Кошелевского района постановлен приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в незаконном обороте марихуаны, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Уголовное дело было рассмотрено в присутствии молодых людей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

На скамье подсудимых оказался молодой человек 2007 года рождения. Как было установлено, учащийся одного из колледжей приобрел более 240 г марихуаны, которую перевез и хранил для дальнейшего сбыта в одной из комнат общежития. Также, по данным суда, часть вещества сбыл несовершеннолетнему.

В судебном заседании фигурант полностью признал вину.

Приговором суда парень признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотиков, совершенных в отношении наркотических средств в крупном размере, и их сбыте на территории учреждения образования заведомо несовершеннолетнему. На основании ч.3 ст.328 УК ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.