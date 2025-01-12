В Госавтоинспекции объяснили, почему пешеходам в темноте лучше носить более одного фликера. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Как отметили в ГАИ, от количества световозвращающих элементов зависит, насколько пешеход заметен на дороге.

«С ростом количества таких элементов растет количество движущихся ярких объектов в поле зрения водителя. Как следствие, водителю будет проще понять, что на дороге или возле нее находится пешеход. В ПДД количество световозвращающих элементов, которые должны находиться на пешеходе, не закреплено. Однако рекомендуется носить более одного элемента, крепя их при этом на расстоянии друг от друга, а также на разных частях тела», — подчеркнули в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Отмечается, что большее количество фликеров снижает риск ДТП с участием пешехода.