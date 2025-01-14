Молодые инноваторы представили сорок авторских разработок в десяти номинациях.

Как отметила первый секретарь областного комитета БРСМ Юлия Липовская, с каждым годом проекты подают все более интересные. Больше стало разработок в технической и экологической сферах.

Главная цель – открыть новые имена, рассказать о новаторских идеях, поддержать талантливых ребят и показать миру перспективные разработки белорусской молодежи.

За годы реализации проекта около 400 проектов Гомельщины вошли в финал, из них почти 30 стали победителями.

Гомельщина официально