Каждый год после праздников мы читаем множество сообщений о происшествиях, трагических случаях и привлечении к ответственности людей, использовавших пиротехнику.





Опасность петард и иной пиротехники состоит, прежде всего, в несоблюдении техники безопасности и использовании подделок. Ведь когда возле человека взрывается петарда, каких последствий можно от этого ждать – неизвестно. Поэтому людям, необходимо пользоваться установленными для этих целей местами, с исключением вероятности причинения вреда окружающим, а также вероятности попадания пиротехники в жилые строения. В противном случае петарды могут представлять угрозу для здоровья и жизни человека.

Чаще всего от последствий использования этих «игрушек» страдают дети, которые даже не задумываются о соблюдении элементарных правил безопасности. От действия взрыва мощной петарды при нахождении ее в руках, может произойти сильное повреждение конечностей (вплоть до отрыва). Фиксируются также ожоги лица, конечностей, травмы глаз.

В период празднования Нового 2025 года, в Гомельской области было зафиксировано 4 происшествия, связанных с неосторожным использованием пиротехники:

37-летний гомельчанин получил травму пальцев левой руки при взрыве петарды во дворе дома. Горожанин был госпитализирован в отделение травматологии, а после оказания медицинской помощи отпущен;

33-летний мужчина, будучи в гостях у родственников, получил травму правой руки при взрыве пиротехники во дворе дома. После оказания помощи он был отпущен домой;

В Брагинском районе 12-летний мальчик получил термический ожог грудной клетки при взрыве пиротехники. В тот момент мальчик находился с 52-летним отцом. Несовершеннолетний госпитализирован в «Брагинскую ЦРБ»;

В Светлогорском .районе также 12-летний мальчик получил повреждения левой кисти в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Несовершеннолетний госпитализирован в районную больницу.

Все факты произошли по собственной неосторожности граждан вне мест проведения массовых мероприятий.

Как рассказал первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома – начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Анатолий Васильев, продажу пиротехнических изделий бытового назначения законодательно запрещена лицам, не достигшим 16 лет (п. 33.1 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703 (ред. от 10.07.2024). А при возникновении спора относительно возраста, покупатель обязан предъявить документ, удостоверяющий личность. Нельзя покупать пиротехнику «с рук». Ее можно приобрести лишь в местах санкционированной торговли. Сертифицированные пиротехнические изделия приобретаются в специализированных магазинах и отделах (секциях).

Помимо личной безопасности, стоит помнить и о пожарной. Из-за возгораний петард в г. Гомеле не раз сгорали городские елки.

Также нужно помнить, что применение петард в ночное время, в общественных местах, вблизи жилых домов и т.п. может привести к нежелательным последствиям: лицо может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Административная ответственность за совершение такого правонарушения наступает уже с 14 лет.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

на сценических площадках при проведении культурно-массовых мероприятий;

на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков;

с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

Петарды нельзя бросать в людей, животных, машины. Необходимо помнить, что пиротехника может залететь на балкон жилого дома, в чью-нибудь квартиру, машину, гараж и т.п., повредить либо даже уничтожить имущество, причинить телесные повреждения находящимся там или мимо проходящим людям. Если при использовании пиротехнических изделий будет причинен значительный вред имуществу или здоровью людей, то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Также в этом случае придется возместить материальный вред.

Отдельно стоит предостеречь от желания заработать на продаже пиротехнических изделий. За незаконную реализацию пиротехнических изделий нарушители привлекаются к административной ответственности по ст. 13.3 («Незаконная предпринимательская деятельность») Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере от 10 до 50 базовых величин (1 базовая величина – 40 рублей, а с 01.01.2025 – 42 рубля) для физических лиц, от 10 до 200 – для индивидуальных предпринимателей, до 500 – для юридических лиц.

УОПП МОБ УВД Гомельского облисполкома