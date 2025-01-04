Каким был 2024-й год для Будакошелевщины и что ее ждет в будущем – в традиционном интервью с председателем районного исполнительного комитета Анатолием Гапоником.

– Анатолий Генрикович, какими событиями запомнился прошедший год?

– 2024-й стал для нас не только годом достижений, но и годом испытаний и проверки на прочность. И мы прошли эту проверку достойно благодаря упорному труду, профессионализму, качественному подходу в решении любого вопроса, патриотизму и единству наших граждан. Мы отметили 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, наш район перешагнул вековой рубеж, на достойном уровне прошли выборы депутатов всех уровней. В Год качества уделялось большое внимание ремонту дорог и строительству жилья, оснащению всем необходимым учреждений образования и здравоохранения, расширению торговой сети, развитию сельскохозяйственной отрасли и, соответственно, экономики района в целом. Сделать жизнь наших жителей более комфортной, обеспечить ее достойный уровень – основная задача, с которой, уверен, мы справились.

– На протяжении пяти лет район выходил победителем областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых, рапса и кукурузы. Как сработали аграрии в этом году в условиях засухи и июльского стихийного бедствия?

– Год действительно был очень непростым, но работники агропромышленного комплекса района в очередной раз заслужили высокой оценки, вновь продемонстрировав высочайший профессионализм и преданность делу. В непростых, даже экстремальных погодных условиях они сражались за каждый выращенный колос. В результате получен достойный урожай: Буда-Кошелевский район по выходу зерна с одного балло-гектара занял 1-е место в области. И традиционно вес нашего каравая оказался самым большим в регионе. Валовой намолот зерна с учетом кукурузы и рапса составил 139,7 тыс. тонн, вес зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы – 126,4 тыс. тонн при средней урожайности 33,1 ц/га. Мы единственные в области перешагнули 100-тысячный рубеж по валу.

В нынешнюю жатву тысячный рубеж по намолоту преодолел 31 экипаж комбайнеров из 80, задействованных на уборочной. 18 экипажей намолотили более двух тысяч тонн зерна с учетом кукурузы, из них у одного экипажа 6162 тонны. В составе экипажей в уборочной страде наряду с мужчинами участвовали и женщины. Более тысячи тонн зерна перевезли 15 водителей, а 8 из них – более двух тысяч. В лидерах по урожайности – РУП «Белоруснефть-Особино» (51,9 ц/га) и СУП «Морозовичи-Агро» (36 ц/га). В областном смотре-конкурсе «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство животноводческих ферм и комплексов» эти хозяйства признаны победителями, им вручены тракторы МТЗ-82.1.

Хочу отметить, что такие высокие намолоты даются упорным, самоотверженным совместным трудом управленцев всех уровней, руководителей и специалистов хозяйств, механизаторов, комбайнеров, работников зерносушильных комплексов и других участников страды. И это не только результат их усердного труда, а также внедрения новых технологий, современной техники, соблюдения трудовой и технологической дисциплины и, конечно, поддержки руководства страны и области. Только за этот год в рамках госпрограмм, за счет собственных средств в хозяйства района поступило 54 единицы современной техники: 8 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 3 Амкодора, 15 тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

– Животноводческая отрасль занимает более 57% в производстве валовой продукции района. А как район сработал в этом направлении?

– Безусловно, хочу отметить плодотворный труд и наших животноводов. Продукция выращивания скота и птицы увеличилась на 7,2%, произведено 25,7 тыс. тонн мяса, в том числе мяса КРС – на 10,9 %, или 2,4 тыс. тонн, свиней – на 30,5%, или 2,7 тыс. тонн, птицы – на 4,4 %, или 20,6 тыс. тонн. Это стало возможным во многом благодаря строительству новых высокотехнологичных объектов. В 2024-м завершены в полном объеме работы по вводу третьей площадки по выращиванию и откорму цыплят-бройлеров на 750 тыс. мест в РУП «Белоруснефть-Особино» вблизи д. Теклевка. В настоящее время разрабатывается бизнес-план по строительству четвертой площадки на 500 тыс. мест единовременно с вводом в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Введен в действие современный молочно-товарный комплекс в ОАО «Николаевка», рассчитанный на 1060 голов крупного рогатого скота, из них дойного стада – 864 головы.

– Что вы можете сказать о работе промышленной сферы района?

– Что касается экономики, то в районе имеется большой промышленный потенциал, и его надо развивать. Промышленность представлена десятью промышленными предприятиями, из которых валообразующими являются СП «АМИПАК»-ОАО, ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат». Ведущими отраслями промышленного комплекса по-прежнему остаются производство мяса, мясных полуфабрикатов и пластмассовых изделий. За 11 месяцев 2024 года предприятиями промышленной сферы произведено продукции на сумму более 220 млн. рублей. И деятельность предприятий и организаций района была направлена, в первую очередь, на производство экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Темп роста экспорта товаров в целом по району в текущем году составил 123,0%. Отгружено товаров на сумму более 120 млн. долларов США. Сальдо внешнеэкономической деятельности традиционно из года в года складывается положительное, а за истекший период 2024-го оно составило более 100 млн. долларов США. В течение года мы экспортировали продукцию в 11 стран мира.

Важнейшим аспектом социально-экономического развития района является инвестиционная деятельность. За январь-ноябрь 2024 года вложено 110,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал. В целом в экономику района за прошедшую пятилетку привлечено более 450 млн. рублей.

Отмечу и тот факт, что у нас достаточно динамично развивается малый и средний бизнес, и представлен он в разных сферах экономики. За истекший период 2024 года в районе зарегистрировано 11 юридических лиц 37 индивидуальных предпринимателей. Этот факт способствует формированию конкурентной среды, развитию сферы услуг, росту производства промышленной продукции, а также созданию новых рабочих мест.

– У всех на слуху сейчас реализация концепции «один район – один проект». Как у нас обстоят дела в данной теме?

– В рамках выполнения поручения Главы государства на территории района завершена реализация двух инвестиционных проектов. Как положительный пример можно привести СП «АМИПАК»-ОАО. В рамках реализации инвестиционного проекта «Расширение объемов производства комбинированных материалов» на предприятии закуплено и введено в эксплуатацию новое оборудование, что позволяет дополнительно выпускать 400 тонн продукции на сумму 2,5 млн. руб. И если в 2019-м выручка составляла 9,4 млн. руб., то в 2024-м она увеличилась в 9,6 раза и достигла 91,3 млн. руб. Это не могло не отразиться на росте среднемесячной заработной платы до 2000 руб. и увеличении количества работающих с 200 до более чем 330 человек. Сегодня продукция предприятия востребована на внутреннем и внешнем рынках, есть хорошие перспективы для дальнейшего расширения ассортимента.

– Важным фактором является обеспечение качественного торгового обслуживания жителей района, в т.ч. и малых населенных пунктов. Справляются ли организации торговли с запросами покупателей?

– Стационарная торговая сеть в районе представлена в 33 населенных пунктах, еще в 174, где проживают более 3,5 тыс. жителей, за подвоз продуктов питания, других товаров отвечают автолавки «Евроторг», «ПродСнабЗапчасть» и «БудВин НВ», которые посещают деревни и поселки по графику. Так, все населенные пункты района охвачены торговым обслуживанием. Кроме того, на протяжении года было открыто 19 новых торговых объектов: в Буда-Кошелеве это магазины «Копеечка» ЗАО «Доброном». После реконструкции возобновил свою работу торговый павильон «Аленка» на ул. Лавриновича, в д. Дербичи – магазин «Дербичанка». В скором времени в Уваровичах примет первых посетителей кафе «Диалог» на 60 посадочных мест.

– Анатолий Генрикович, не могу не спросить про функционирование отрасли здравоохранения. Как организовано медобслуживание населения на местах? Существует ли необходимость в приобретении нового оборудования или оснащения?

– Помимо центральной районной больницы, у нас работают две участковые больницы, семь амбулаторий врача общей практики, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, передвижной ФАП. Благодаря поддержке облисполкома в здравоохранение района вложено более 20 млн. руб. Средства направлены на ремонт и укрепление материально-технической базы: обновлена крыша детского корпуса и проведен капитальный ремонт детского отделения ЦРБ, отремонтированы терапевтическое отделение и прачечная Уваровичской участковой больницы, закуплено новое оборудование для прачечной. Все учреждения оснащены на достойном уровне, налажено взаимодействие наших медицинских работников с областными специалистами.

– К сожалению, в прошедшем году июльская стихия нанесла существенный вред лесному фонду. Как обстоят дела с ликвидацией последствий и восстановлением лесного массива района?

– В июльской стихии пострадало 1183,7 га лесного фонда. Помимо этого, 150 га бурелома добавили ноябрьские ветра. Минувшей осенью лесовосстановление проведено на 131 га площади, а на конец года уже разработано 642 га. В 2025-м объем запланированного лесовосстановления составляет 570 га: это и посев, и посадка. На сегодняшний день все силы лесхоза сосредоточены на выполнении задания. В разработке пострадавших лесосек действенную помощь оказывают коллеги из других лесхозов страны. Уверен, что наши лесоводы с поставленной задачей достойно справятся.

– Каких результатов достигла строительная отрасль?

– В сфере строительства по итогам 2024 года введено 7222 кв. м жилья, что составляет 108% к годовому заданию. Ввод в эксплуатацию обеспечен индивидуальными застройщиками. С использованием государственной поддержки построено и введено в эксплуатацию 3215 кв. м жилья. 26 многодетных семей улучшили жилищные условия путем строительства жилых домов.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» введены в эксплуатацию 5 станций обезжелезивания в Николаевке, Буде Люшевской, Ивольске, Радеево, Потаповке. Дополнительно смонтированы аэрация башни в д. Еленец, мини-станции в Калинино, Чеботовичах, Смычке, Ивановке. В ближайшее время заработают станции обезжелезивания в Гусевице, Шарибовке, Церковье, Морозовичах.

Должное внимание уделялось дорогам. Проведены работы по текущему ремонту (ямочный ремонт) улично-дорожной сети на территории г. Буда-Кошелево и г.п. Уваровичи в объеме 1910 кв. м, находящейся на обслуживании КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». ДРСУ 184 произведено ямочного ремонта на площади 9293 кв. м.

В рамках выполнения планов по благоустройству за истекший год осуществлен ремонт четырех придомовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Совхозной, 13, 15, 17 в г. Буда-Кошелево, по ул. Молодежной, 1 в аг. Коммунар. В райцентре на пересечении ул. Ленина и 50 лет Октября установлена детская игровая площадка, на которую затрачено 83863,40 руб., из них бюджетные средства 43011,09 руб. и денежные средства от проведения районного субботника 40852,31 руб. Также выполнен текущий ремонт контейнерных площадок на придомовых территориях многоквартирных жилых домов на сумму 47397,00 руб. Свыше 43000 руб. затрачено на ремонт и установку ограждений гражданских кладбищ.

– Поговорим о райцентре. Буда-Кошелево, как и все города Беларуси, ежегодно обновляется, расширяется за счет строительства новых объектов и жилых домов. Поделитесь планами, как будет развиваться город в ближайшее время?

– Согласно изменениям в генплане Буда-Кошелева рядом с микрорайоном Восточный планируем построить еще один – Северный, со всей инфраструктурой. На выезде в направлении Чечерска продолжится возведение нового микрорайона частной жилой застройки. На сегодняшний день там подведены все необходимые коммуникации, заасфальтированы дороги, а в домах живут счастливые обладатели собственного комфортного жилья.

Хорошая новость и для любителей активного образа жизни, спортсменов: проведена работа по проектированию городского стадиона в райцентре на базе СШ №1, стадиона в аг. Коммунар. Благодаря поддержке губернатора области удалось решить вопросы с финансированием, ввод стадионов в эксплуатацию запланирован в нынешнем году.

– Какими важными датами для Будакошелевщины будет ознаменован наступивший год?

– 26 января состоится важное политическое событие как для будакошелевцев, так и для всей страны в целом – выборы Президента Рес-публики Беларусь. Глубоко убежден, что гражданский долг каждого из нас – прийти на участок и сделать выбор, от которого будет зависеть наше будущее и наших детей. Хочется, чтобы жители района с полной ответственностью подошли к этому событию и проявили единство, которое демонстрировали уже не раз. Как пример единения наших граждан можно привести акцию «Вальс Победы»: 80 пар закружились в танце на главной площади в честь 80-летия освобождения Беларуси. Невзирая на ранги, должности, возраст, будакошелевцы танцевали с чувством гордости за свою страну. Хочу поблагодарить земляков за их неравнодушное отношение к новым идеям, проектам, акциям и важным событиям. Не менее масштабным планируется празднование в районе и 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

– Что пожелаете землякам в новом году и в канун Рождества?

– Я благодарен всем жителям района: труженикам, ветеранам, молодежи, кто своим старанием, мастерством и трудолюбием вносит вклад в развитие и процветание нашей малой родины, кто был неравнодушным и внес свой личный вклад в наведение порядка в городе и на сельских территориях, оказывал помощь в ликвидации природной стихии и в посадке леса.

Наступивший год объявлен Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко Годом благоустройства. И я уверен, что будакошелевцы в очередной раз продемонстрируют общность взглядов и дел и плодотворно поработают на благо родного края. Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, взаимопонимания, мира и добра!

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото из архива