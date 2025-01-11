Работы по реконструкции бывшего здания паспортного стола началась в июле прошлого года. Сегодня оно распахнуло двери для преподавателей и учащихся.

Гостем торжественной церемонии стал председатель облисполкома Иван Крупко:

«Сегодня мы открываем фактически новое, полностью модернизированное здание для наших талантливых девочек и мальчиков. Для того, чтобы раскрыть таланты детей, чтобы они проявляли себя с разных сторон, мы с проектировщиками и строителями серьезно подошли к реализации объекта и постарались учесть все направления развития».

На Гомельщине 49 таких учреждений, где занимается порядка 50 тысяч детей, отметил губернатор.

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