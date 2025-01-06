С 1 января вступил в силу ряд новаций в рамках закона о занятости населения. Изменения о размещении сведений о наличии свободного рабочего места (вакансии) разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, что под информационными ресурсами в рамках закона о занятости подразумевается любая база данных, которая ведется в электронном формате, а также интернет-сайты, аккаунты в социальных сетях и другие ресурсы. Таким образом, собственный сайт нанимателя, его странички в соцсетях и мессенджерах являются информационными ресурсами, на которых вакансии нужно размещать с обязательной ссылкой на Общереспубликанский банк вакансий.

В то же время личный аккаунт сотрудника (например, в LinkedIn) в социальных сетях не является информационным ресурсом. При размещении в них объявления о найме на работу указывать ссылку на Общереспубликанский банк вакансий на информационном портале государственной службы занятости не требуется. Также указывать эту ссылку не нужно при размещении вакансии на иностранных порталах.

При размещении вакансии на иных информационных ресурсах ссылка на Общереспубликанский банк вакансий должна быть активной, то есть при нажатии на нее должен осуществляться автоматический переход на сайт. В Минтруда отметили, что для граждан на иных информационных ресурсах должны быть созданы условия для быстрого и качественного обращения к актуальной информации в первоисточнике. В связи с этим ссылки, размещаемые в объявлениях о наличии свободных рабочих мест (вакансий) на иных информационных ресурсах, должны быть активными.

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