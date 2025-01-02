На большей части территории Беларуси 2 января ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 м/с. Местами они могут достигать 21-24 м/с, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.



Спасатели обращают внимание, что из-за сильного ветра могут происходить повреждения (обрывы) линий связи и электропередачи, нарушения электроснабжения. В такую погоду возможно отключение электрических подстанций, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, а также падение деревьев.

Синоптики сегодня прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, днем с мокрым снегом). Столбики термометров будут показывать 2-8 градусов со знаком плюс.