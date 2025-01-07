В МЧС предупредили о факторах опасности в связи с гололедицей, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на сведения пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, сегодня утром на большей части территории республики, а днем по северо-восточной половине страны ожидается гололед, на дорогах — гололедица.

В этой связи, обратили внимание в МЧС, возникает ряд факторов опасности: повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.