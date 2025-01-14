Председатель областной комиссии Петр Кириченко отметил, что в рамках подготовки к выборам все запланированные мероприятия выполнены:

«Электоральная кампания вступает в финальную стадию. У нас образованы все участки для голосования. С 1 января доверенные лица кандидатов участвуют в агитационном процессе. Всё проводится в соответствии с утвержденным планом ЦИК».

Начальник УВД облисполкома Александр Шастайло рассказал, что на всех участках для голосования на Гомельщине организуют видеонаблюдение, тревожные кнопки. С сотрудниками, которые будут задействованы для охраны объектов, проведены тренировочные занятия.

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