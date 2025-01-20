В рамках акции «Республиканская елочка желаний» сладкие подарки от Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко активисты районного РОО «Патриоты Беларуси» передали сегодня воспитанникам ЦКРОиР
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