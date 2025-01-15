Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева встретились с трудовыми коллективами района и ветеранами труда г. Буда-Кошелево.

Руслан Вегера ознакомил присутствующих с достижениями Республики Беларусь в период независимости, остановился на законотворческой деятельности Палаты представителей Национального собрания, рассказал о своей работе, как депутата, в избирательном округе и участии в решении вопросов жизнеобеспечения населения.

Во время диалога с коллективом ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» директор Федор Свердликов поделился планами работы предприятия на ближайшую перспективу, акцентировал внимание на активном проведении процесса подготовки сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам.

В ходе встречи с ветеранским активом член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Ольга Заливанская рассказала о своей деятельности в парламенте.

В Узовской школе депутаты ознакомились с организацией учебно-воспитательного процесса, посетили музейную комнату патриотического направления, также оценили готовность избирательного участка, расположенного в учреждении образования.

День депутата – это возможность граждан обозначить свои проблемы или внести предложения по тому или иному направлению жизнедеятельности перед народными избранниками. Так, участники встреч поднимали темы ремонта дорог, освещения дворовой территории и качества воды. Все вопросы взяты на контроль.