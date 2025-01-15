В рабочем графике Ивана Крупко – встреча в рамках Единого дня информирования с трудовым коллективом и учащимися аграрно-технического колледжа. Тема для разговора – важная: «Участие в выборах – право и гражданский долг каждого».

Во встрече принял участие председатель райисполкома Анатолий Гапоник. Губернатора ознакомили с историей колледжа, наработками на современном этапе, с трудовой занятостью молодежи, в том числе в студотрядовском движении.

Обращаясь к основной теме ЕДИ, Иван Крупко отметил важность того, что пойти на выборы и проголосовать нужно осознанно, понимая для себя, каким мы хотим видеть будущее нашей страны. В первую очередь, это касалось учащихся, которые проголосуют впервые. А их в учреждении 80 человек.

Говорили во время диалога о национальной и продовольственной безопасности, экспортном потенциале Гомельщины, сотрудничестве с зарубежными регионами, о санкциях и ряде других актуальных тем.

Активно задавали вопросы из зала, касающиеся увеличения количества целевых договоров с доплатой, улучшения качества мобильной связи интернета, возможности проведения у нас в регионе выставки инновационных технологий.

В одном из вопросов о том, каким должен быть молодой специалист, будущие выпускники и завтрашние молодые специалисты, получили от Ивана Крупко важный совет. Иван Иванович обозначил самый важный критерий – это профессионализм молодых людей и стремление проявить себя, свои лидерские качества, знания в первые два года работы. И если за это время молодого специалиста заметят, то он обязательно будет двигаться вперед, совершенствуясь и развиваясь.