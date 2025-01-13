Сегодня председатель райисполкома Анатолий Гапоник и заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова посетили Уваровичский центр детского творчества. Оказывать материальную помощь учреждениям образования в рамках благотворительной акции – добрая традиция у руководства района.

То, что в ЦДТ царит творческая атмосфера, а жизнь бьет ключом, Анатолий Гапоник и Людмила Кураликова убедились, посетив новогоднее мероприятие «Чудеса под старый Новый год». Председатель райисполкома поздравил учащихся, педагогический коллектив с новогодними и рождественскими праздниками и вручил сертификат на 10 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы учреждения. Анатолий Генрикович отметил, что своими выступлениями, победами на конкурсах ребята не только представляют, но и прославляют нашу малую родину – Будакошелевщину.

В знак благодарности за оказанное внимание и заботу учащиеся центра творчества преподнесли Анатолию Гапонику памятный сувенир.

Директор учреждения Ирина Зыблева ознакомила главу района с организацией учебно-воспитательного процесса, рассказала об основных направлениях деятельности. Анатолий Гапоник, в свою очередь, пожелал учреждению дальнейшего развития и совершенствования, отметив, что педагоги выполняют самую важную и ответственную миссию – растят творческих и всесторонне развитых личностей, патриотов и настоящих граждан своей страны.

Отрадно, что Уваровичскому ЦДТ, имеющему многолетнюю историю, есть чем гордиться. Более 1300 учащихся по всему району посещают 114 кружков и формирований. 40 педагогов обучают ребят по 13 направлениям деятельности: техническому, художественному, интеллектуально-познавательному, культурно-досуговому и другим. Три коллектива имеют звания: заслуженный коллектив Республики Беларусь, образцовый ансамбль танца «Мілавіца», образцовый театр моды «Хобби-Style» и народная студия декоративно-прикладного творчества «Чараўніцы».