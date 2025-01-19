Американские власти ввели запрет на работу в стране сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok, сообщает ТАСС.

Приложение остается доступным в Google Play, но после его установки приходит уведомление о том, что в США вступил в силу закон, запрещающий TikTok. Также там говориться, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления работы приложения. Ранее республиканец заявлял, что склоняется к изданию указа об отсрочке запрета TikTok на 90 дней сразу после инаугурации 20 января. После уведомления работа приложения завершается.

Аудитория платформы в США насчитывает 170 млн пользователей.