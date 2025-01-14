Начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Елена Григорович рассказала журналистам, как будут голосовать граждане с ограниченными физическими возможностями на выборах Президента Беларуси 26 января, передает корреспондент БЕЛТА.

«Центральная избирательная комиссия приняла постановления, в которых определила дополнительные меры для организации голосования граждан с ограниченными физическими возможностями. Так, лица с нарушением зрения на участках для голосования смогут получить лупу, увеличительное стекло для самостоятельного заполнения бюллетеня либо специальный трафарет. Это касается уже незрячих граждан, которые с помощью трафарета также смогут самостоятельно заполнить бюллетень. На участках для голосования будут также информационные материалы, изготовленные шрифтом Брайля», — рассказала Елена Григорович.

Кроме того, будет организовано дежурство волонтеров. «Они окажут помощь тем, кто в этом нуждается», — отметила начальник отдела.

«Лица с ограниченными физическими возможностями смогут проголосовать также на дому в день выборов, — дополнила Елена Григорович. — Но это касается не только такой категории граждан. Любой избиратель, который по уважительным причинам не сможет прийти на участок для голосования, может обратиться с просьбой в участковую комиссию, и члены участковой комиссии организуют голосование на дому. Просьбу можно подать уже сейчас и до 18.00 дня выборов, 26 января. После этого просьбы в соответствии с законом уже не принимаются».

Минская городская организация РОО «Белая Русь» провела сегодня диалоговую площадку по электоральному просвещению в период избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь для граждан из категории инвалидов по слуху и других категорий с приглашением представителей ЦИК, Минской городской избирательной комиссии. «Центральная избирательная комиссия действует открыто. Для нас важно донести до каждого избирателя их права, порядок организации голосования, каким образом они могут реализовать свое конституционное право», — констатировала Елена Григорович.

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.