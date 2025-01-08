Сотрудники Буда-Кошелевского ОГАИ призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах после завершения зимних каникул у школьников.

В связи с возвращением детей к учебному процессу возрастает вероятность их внезапного появления вблизи школ, остановок общественного транспорта и на проезжей части. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость в зонах пешеходных переходов и дворовых территорий, а также быть готовыми к неожиданным действиям детей.

Безопасность на дорогах — общая ответственность!