Генеральная прокуратура напомнила о недопустимости нарушений требований законодательства о проведении массовых мероприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.

Беларусь находится в преддверии важнейшего общественно-политического события — выборов Президента Республики Беларусь, назначенных на 26 января 2025 года.

«В период избирательной кампании полемика и обмен мнениями — это нормальный процесс. Однако реализуя свои права и свободы, нельзя забывать о нормах права. В этой связи обращаем внимание на отдельные аспекты соблюдения законодательства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В соответствии с законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» собрания, митинги, шествия и иные подобные мероприятия проводятся исключительно на основании разрешительного принципа.

При этом подчеркивается, что разрешение на проведение массового мероприятия дают местные исполнительные и распорядительные органы, где планируется мероприятие, а в Минске — Минский горисполком. Без такого разрешения проведение массового мероприятия незаконно.

При проведении массового мероприятия его участники обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов такого мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел.

При этом даже на разрешенном в установленном порядке массовом мероприятии организаторам и участникам запрещается препятствовать движению транспортных средств и пешеходов; создавать помехи для бесперебойного функционирования организаций; устанавливать палатки, иные временные сооружения; воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей. Нельзя иметь при себе любое оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, а также алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво; скрывать свои лица, в том числе с использованием масок, иных предметов и средств для затруднения установления их личности; участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Главное условие участия в массовом мероприятии — нельзя создавать угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью людей, нарушать общественный порядок, осуществлять экстремистскую деятельность, в том числе путем призывов и пропаганды.

В Генпрокуратуре отметили, что любое неорганизованное скопление больших масс людей — потенциальный источник опасности. Толпа нередко представляет собой стихийное явление, вследствие чего люди в ней могут стать жертвами провокаций, паники, пострадать сами и причинить вред другим. Безопасность массовых мероприятий обеспечивается исключительно четким соблюдением установленного порядка.