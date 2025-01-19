ОВЕН

Будьте предельно внимательны к своим партнерам, особенно в начале недели. Легко сорваться на крик и разрушить и без того хрупкое равновесие. Не время и для серьезных капиталовложений.

ТЕЛЕЦ

Среда и четверг — лучший период, чтобы навести мосты дружбы, найти новых партнеров и покровителей. В конце же недели не стоит афишировать свои планы, а также отправляться в дальнюю дорогу.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало семидневки — это не лучшее время, чтобы завязывать романтические отношения или назначать свидания. Из‑за вашей ветрености все может пойти совсем не так. В том числе и на работе.

РАК

Держите ухо востро: уж очень много людей недовольны вами. И даже если это только их домыслы, косых взглядов будет немало. Лучше на какое‑то время спрятаться в свою «норку» и никого не злить.

ЛЕВ

Если на понедельник и вторник назначены встречи, поездки, командировки, то по возможности лучше перенесите их на другое время. Путаниц, нестыковок и непонимания будет очень много.

ДЕВА

Поаккуратнее будьте с деньгами. Главное, не сорите ими. И не спешите, не подумав, кому‑то давать в долг. Впереди немало серьезных трат. Копите на мечту! Возможно получение важной информации.

ВЕСЫ

Среда и четверг — идеальный период, чтобы подумать о будущем материальном благополучии. Взвесив все за и против, найдете ту золотую финансовую середину, которая позволит не сдавать позиции.

СКОРПИОН

Если в планах уйти в тень, то это плохая идея. Сейчас как никогда важно быть на виду и в гуще событий. Будьте предельно внимательны и к своему здоровью, особенно в начале недели.

СТРЕЛЕЦ

Если для решения перспективных и долгосрочных задач не хватает какого‑то важного пазла, трубите сбор друзей, коллег и единомышленников. Одна голова хорошо, а три или пять — лучше!

КОЗЕРОГ

На первый план выходят рабочие моменты. Не спешите решить все и разом. Куда проще (и надежнее) идти к цели хоть и медленно, но уверенно. Главное, не менять приоритеты и верить в удачу.

ВОДОЛЕЙ

Среда и четверг — достаточно напряженные дни в вопросах работы и бизнеса. И партнеры могут подвести, и сами можете все на эмоциях закрутить в обратную сторону. Будьте внимательны.

РЫБЫ

Ситуация с бизнесом выравнивается, а с друзьями и коллегами отношения, наоборот, обостряются. Не стоит переламывать сложившиеся обстоятельства одним рывком и через колено. Все мы разные…

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