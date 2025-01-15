К председателю облисполкома обратились четыре жителя района. Вопросы касались пенсионного обеспечения, капитального ремонта жилых домов, транспортного сообщения.

Людмилу Валентиновну из агрогородка Широкое не устраивает частота рейсов автобуса в Гомель. Четыре рейса в день с учетом пассажиропотока ездят пять дней в неделю. С Буда-Кошелевом агрогородок связывают ежедневные рейсы, откуда можно добраться до областного центра железнодорожным транспортом.

«У вас достаточное сообщение, обеспечивается социальный стандарт», – констатировал Иван Крупко.

Глава региона поручил проработать вопрос с каждым жителем и провести широкий мониторинг проживающих, чтобы выяснить, сколько трудоспособных граждан работает в Гомеле. При необходимости подстроить под них транспорт через Буда-Кошелево. Необходимо выяснить также, в какие дни и в какое время транспорт нужен пенсионерам, детям.



Гомельщина официально