Два вида стеклоомывающей жидкости запрещены к продаже в Беларуси после соответствующей проверки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на реестр опасной продукции Госстандарта.

Под запрет попала продукция российского производства. Изготовитель стеклоомывателя SIBIRIA-20 умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как та, за которую выдается. Так, температура начала кристаллизации жидкости составила минус 15 градусов, что не позволяет использовать ее при минус 20.

Низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость SKYLUX ice crusher -30C также не прошла проверку температурой и начала кристаллизоваться уже при минус 12 градусах. Кроме того, в составе продукции выявлен метиловый спирт, который не был заявлен производителем в маркировке. При допустимой норме не более 0,05 объемного процента фактическое содержание вещества составило свыше 0,7