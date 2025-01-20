Дегустации, вкусные новинки и полюбившиеся угощения — начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан рассказал журналистам, как будет организована в юго-восточном регионе работа торговых объектов в основной день голосования на выборах Президента Беларуси 26 января, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для создания традиционной праздничной атмосферы на избирательных участках в области задействованы более 340 организаций торговли, общественного питания, которые будут реализовывать различную продукцию», — отметил начальник главного управления.

По его словам, широко будет представлена кулинарная продукция. «То, что любят люди. И, конечно же, еще дополнительно — различные товары, которые обычно пользуются спросом», — уточнил Александр Качан.

Среди основных новшеств — в Гомеле на 12 площадках, которые обслуживают 34 избирательных участка, кроме традиционных выездных буфетов в помещениях, на улице также расположатся буфеты, которые предложат в том числе шашлык, другую горячую продукцию.

Кроме того, планируется провести более 500 дегустаций в буфетах, которые откроются при избирательных участках. «Задействованы все наши производители. Плюс организации общественного питания, торговли предложат новинки. Поэтому на избирательных участках ждут презентации, новинки, угощения», — добавил руководитель.

«Поскольку каждый субъект уникальный, каждый из них предложит что-то свое особенное. Будет много интересного и удивительного. Приятные сюрпризы обязательно будут», — заверил Александр Качан.

Что касается торгового обслуживания избирательных участков в небольших сельских населенных пунктах, в регионе определены два проверенных способа, обратил внимание начальник главного управления. «Это или близлежащий торговый объект, в котором будет расширен выбор продукции, специально организован буфет, или работа автомагазинов. В принципе у нас предполагается совместная работа с культурой — то есть концертные, праздничные программы и, соответственно, работа буфетов», — пояснил он.

Начальник главного управления также рассказал, что торговля, общественное питание детально продумывают и тематическое оформление объектов, элементы одежды продавцов. «Что-то новое будет в выкладке, что-то новое непосредственно в самих блюдах, — добавил он. — Думаю, мы обязательно порадуем всех интересными ценами. На сегодня мы имеем информацию, что повсеместно будут применяться минимальные наценки общественного питания и торговые надбавки».

«И, конечно, мы работаем во взаимодействии с нашей санитарной службой. Те блюда, те товары, которые предложат, пройдут жесткий контроль, чтобы все соответствовало требованиям безопасности», — подытожил Александр Качан.