Слет Молодежных советов собрал в областном центре около тысячи представителей студенчества, молодых специалистов, членов общественных организаций. Участие в мероприятии принимают помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Горлов, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич

На площади Восстания в Гомеле участники возложили цветы к памятному знаку, посвященному жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и почтили минутой молчания память о тех, кто ценой собственной жизни отстояли будущее своей страны.

Слет Молодежных советов региона продолжился презентацией проектов в различных сферах. Молодые люди представили руководству области инициативы, которые реализовали за последнее время.

Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул, что на слете собрались люди с особым стержнем. Главное, отметил губернатор, чтобы акции не были разовыми и реализовывались во благо наших людей, белорусского общества.