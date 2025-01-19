Мы высоко ценим самоотверженность тех, кто постоянно находится на боевом посту и готов рисковать собственной жизнью во имя спасения других. Мужество и готовность к самопожертвованию являются отличительными чертами многих поколений спасателей. За время своей службы белорусские спасатели неоднократно демонстрировали выдержку, стойкость и отвагу.

Сегодня органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям имеют мощный потенциал и способны на высоком уровне решать поставленные задачи. Уверены, что вы и впредь будете образцом преданного служения своей стране и своему народу.

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш труд.

Желаем всем представителям этой героической профессии крепкого здоровья, твердости духа, неиссякаемой жизненной энергии, благополучия в семьях и спокойных профессиональных будней!

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь🇧🇾