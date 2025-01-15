Президент Беларуси поручил Минздраву принят дополнительные меры по профилактике эпидемий гриппа и COVID-19. Как оно выполняется, рассказала заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.

Эксперт в сфере охраны здоровья отметила, что эпидемическая ситуация по респираторным инфекциям в стране контролируемая. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. уровень заболеваемости на данный момент ниже на 25%. Рост же числа заболевших прогнозируется в конце января – начале февраля. Поэтому Минздрав делает ставку на профилактику распространения респираторных инфекций в коллективах и среди населения.

Среди предлагаемых мер, как отметила главный санитарный врач, акцент сделан на безопасной организации медпомощи в учреждениях здравоохранения. К примеру, в поликлиниках вводится раздельный прием пациентов с соматическими заболеваниями и те, у кого имеются признаки ОРИ.

С учетом того, большая часть подхвативших инфекцию приходится на детское население, то Минздрав при участии Министерства образования усиливает в дошкольных учреждениях, школах и гимназиях утренние фильтры, чтобы снизить вероятность заноса вирусов в детские организованные коллективы.

– Дети могут отсутствовать на занятиях до 5 дней без предоставления медицинской справки. Это позволит не только снизить нагрузку на учреждения здравоохранения, но и сократить риск повторного инфицирования юных пациентов, – напомнила Светлана Нечай.

По словам главного санитарного врача, на предприятиях и в организациях для поддержания здорового микроклимата и сокращения предпосылок для роста заболеваемости среди работников следует более продуманно отнестись к организации системы вентиляции, чаще проводить влажную уборку и проветривать помещения, а также создать условия для соблюдения членами трудового коллектива правил личной гигиены.

Она также напомнила, что в Беларуси продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа и COVID-19. И обратила внимание, что иммунитет после прививки формируется в среднем 2 недели. Следовательно, те граждане, кто еще не прошел вакцинацию, могут успеть защититься от вирусов с помощью прививки. Подробности – в материале нашего корреспондента.

1prof.by