Отдел статистики Буда-Кошелевского района Главного статистического управления Гомельской области сообщает о необходимости предоставления отчетов о финансово-хозяйственной деятельности.

Раз в пять лет органами государственной статистики проводится сплошное государственное статистическое наблюдение финансово-хозяйственной деятельности микроорганизаций по форме 1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации». Отчет представляют вновь созданные в 2024 году организации, а также коммерческие организации со средней численностью работников до 15 человек включительно.

С 14 января 2025 г. по 3 февраля 2025 г. всеми респондентами должен быть представлен отчет по форме 1-мп (микро) в виде электронного документа посредством многофункционального веб-портала Белстата.

С информационными материалами по форме 1-мп (микро) можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления http://gomel.belstat.gov.by , перейдя по баннеру «О представлении форм

1-мп (микро) и 1-мп за 2024 год».

По всем возникающим вопросам просим обращаться в отдел статистики Буда-Кошелевского района Главного статистического управления Гомельской области по тел.: 8(02336)7-58-21, 7-62-43, 7-67-06.