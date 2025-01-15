Для наблюдения за выборами Президента Республики Беларусь уже аккредитованы 403 иностранных (международных) наблюдателя. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Представительство стран составляет более 40, из них порядка 15 европейских стран, страны Африканского континента, Азии, Латинской Америки и пространства СНГ.

Территориальными комиссиями по выборам Президента Республики Беларусь аккредитованы 37 753 национальных наблюдателя.

Больше всего наблюдателей направили общественные объединения — 25 286 человек. Гражданами направлены 4488 человек, политическими партиями — 4464 человека, трудовыми коллективами — 3540.

При ЦИК Беларуси аккредитованы семеро наблюдателей.

Аккредитация национальных наблюдателей завершится комиссиями 20 января 2025 года.